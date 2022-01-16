الأحد 16 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق 3 شقق سكنية بأسيوط.. والأدلة الجنائية تُعاين

حريق شقق سكنية
حريق شقق سكنية

انتقل رجال الأدلة الجنائية، لمعاينة موقع حريق نشب في 3 شقق سكنية بمحافظة أسيوط، وكشف ملابسات الحريق وأسبابه.

اندلع حريق في 3 شقق سكنية بأحد العقارات في شارع النميس بحي شرق أسيوط، ما أسفر عن احتراق محتويات شقة بالكامل وأثاث شقتين دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط يفيد بورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق بعقار سكني بتقسيم اليأس المتفرع من شارع النميس نطاق حي شرق.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط قسم شرطة ثان أسيوط وقوات الحماية المدنية والإطفاء والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق بشقة بالدور الأرضي ملك " كمال . ك .ع " وامتدت النيران إلى الطابقين الثالث والرابع من العقار.

وأسفر الحريق عن احتراق محتويات شقة الدور الأرضي بالكامل واحتراق المطبخ وبعض أثاث المنزل بالدور الثالث واحتراق بعض أثاث المنزل بالدور الرابع، وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة.

الأدلة الجنائية شارع النميس بحي شرق أسيوط مديرية امن أسيوط قوات الحماية المدنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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