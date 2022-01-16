الأحد 16 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لخلافات الجيرة.. حبس عامل تعدى على جاره بـ«فأس» في سوهاج

حبس عامل
حبس عامل

قررت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأحد، حبس عامل، لمدة 4أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على جاره بفأس بسبب خلافات الجيرة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان عامل  قد اعتدى على جاره بالضرب باستخدام فأس بسبب خلافات الجوار فيما بينهما، ناحية مركز سوهاج، وتم نقل المُصاب إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
و تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من المستشفى الجامعي، بوصول المدعو "ن. ر. ع. ع" 39 عامًا، عامل، ويقيم دائرة مركز سوهاج إلى، مصابًا بكسر منخسف في عظام الجمجمة.
 
بالانتقال إلى محل البلاغ، وسؤال شقيق المجني عليه 21 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية اتهم المدعو " م .ا ع" 37 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية بالتعدي على شقيقه بالضرب باستخدام فأس، وإحداث إصابته بسبب خلافات الجوار فيما بينهما. 

عقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، أمكن ضبط المتهم المذكور، والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، و تم التحفظ على المتهم والأداة المستخدمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.

خلافات الجيرة سوهاج عامل فاس حبس

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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