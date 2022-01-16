أحمد زاهر ينتهي من تصوير مسلسل «سوشيال» خلال أيام

ينتهى الفنان أحمد زاهر خلال أيام من تصوير مشاهده النهائية في المسلسل الدرامي الجديد “سوشيال” والمقرر عرضه خارج السباق الرمضانى على إحدى المحطات الفضائية.

ويواصل أبطال العمل تصوير مشاهده برفقة المخرج رؤوف عبد العزيز فى منطقة الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، حيث أوشك المخرج رؤوف عبد العزيز على الانتهاء من تصوير أحداث المسلسل ليدخل العمل بعدها مرحلة المونتاج والمكساج، حيث من المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد زاهر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن المسلسل يتناول العديد من المخاطر التي تسببها السوشيال ميديا وتأثيرها على الأطفال والكبار على حد سواء.



وأضاف أن المسلسل يعتمد على تقديم الصورة السلبية والايجابية للسوشيال ميديا، مؤكدا أن دوره فى العمل مختلف تماما، حيث يجسد دور صحفى حوادث، وأنه قام بالتحضير للشخصية وعمل مخزون لها من خلال علاقته بعدد من أصدقائه الصحفيين.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة، مسلسل "سوشيال" انطلق تصويره مؤخراً، وهو من تأليف محمد جلال في أولى تجاربه بالتأليف الدرامى، وإخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة أحمد زاهر، وميرنا نور الدين، وتامر فرج، وجيهان خليل، وعابد عنانى، وإسلام حافظ، وأحمد فؤاد سليم، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول مخاطر السوشيال ميديا.

ويسجل مسلسل "سوشيال" التعاون الثاني على التوالي بين أحمد زاهر والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعد انتهائهما من تصوير فيلم "فارس" الذى يخوض به زاهر أولى بطولاته المطلقة فى السينما، والمقرر عرضه قريباً، ويشارك في بطولته حسين فهمى، وإيمان العاصى، ونهال عنبر، وأحمد صفوت، وملك أحمد زاهر، وعابد عنانى، واللبنانية باميلا الكيك، ورنا رئيس، وصلاح عبد الله كضيف شرف، تأليف حسام موسى.