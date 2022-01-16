الأحد 16 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل بحوزته كمية من مخدر «الحشيش» في الخانكة

حشيش
حشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزته كمية من مخدر “الحشيش”، قبل ترويجها على عملائه بدائرة المركز.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يُفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز بقيام عاطل باتخاذ محل سكنه وكرًا لترويج المواد المخدرة وخاصة الحشيش المخدر.

وجرى إخطار اللواء محمد العناني، مدير المباحث الجنائية، وعلى الفور جرى تشكيل حملة أمنية، وتمكنت القوة من ضبط "م م م"، 33 سنة، عاطل، مقيم أبو زعبل دائرة المركز، وبحوزته 10 فرش من مخدر “الحشيش”، تزن حوالى 1 كيلو جرام، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المباحث الجنائية مديرية أمن القليوبية مخدر الحشيش مركز شرطة الخانكة

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

الولايات المتحدة.. محتجز رهائن كنيسة تكساس يطالب بالإفراج عن شقيقته

«تسونامي» يضرب سواحل اليابان على المحيط الهادئ

توجيهات الرئيس السيسى بشأن مشروع «التجلى الأعظم» تتصدر اهتمامات الصحف

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 16-1-2022

فتح شارع «البحر الأعظم» بعد الانتهاء من تركيب ممر معدنى

«الخشت»: مشروع تطوير المستشفيات الجامعية يُنفَّذ وفق أحدث النظم الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

د. منى حلمى

مع التفاؤل لا بد أن نفهم ونتأمل ونتعلم لكى نتغير ونُغير

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

صور

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

محطة تل أبيب

المزيد

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت