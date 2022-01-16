حبس عاطل بحوزته كمية من مخدر «الحشيش» في الخانكة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزته كمية من مخدر “الحشيش”، قبل ترويجها على عملائه بدائرة المركز.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يُفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز بقيام عاطل باتخاذ محل سكنه وكرًا لترويج المواد المخدرة وخاصة الحشيش المخدر.

وجرى إخطار اللواء محمد العناني، مدير المباحث الجنائية، وعلى الفور جرى تشكيل حملة أمنية، وتمكنت القوة من ضبط "م م م"، 33 سنة، عاطل، مقيم أبو زعبل دائرة المركز، وبحوزته 10 فرش من مخدر “الحشيش”، تزن حوالى 1 كيلو جرام، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.