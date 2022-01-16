التحقيق في واقعة اعتداء عامل على جاره بفأس بمحافظة سوهاج

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق في واقعة اعتداء عامل على جاره بمحافظة سوهاج بفأس بسبب خلافات الجوار.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من المستشفى الجامعي، بوصول المدعو “نبيل ر ع ع” 39 عامًا، عامل، ويقيم دائرة مركز سوهاج إلى، مصابًا بكسر منخسف في عظام الجمجمة.

بالانتقال إلى محل البلاغ، وسؤال شقيق المدعو عبد الحكيم ر ع ع 21 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية اتهم المدعو أحمد م ا ع 37 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية بالتعدي على شقيقه بالضرب باستخدام فأس، وإحداث إصابته بسبب خلافات الجوار فيما بينهما.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، أمكن ضبط المتهم المذكور، والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تم التحفظ على المتهم والأداة المستخدمة، وتحرر ععن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.