الأحد 16 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في واقعة اعتداء عامل على جاره بفأس بمحافظة سوهاج

اعتداء عامل على جاره
اعتداء عامل على جاره

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق في واقعة اعتداء عامل على جاره بمحافظة سوهاج بفأس بسبب خلافات الجوار.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من المستشفى الجامعي، بوصول المدعو “نبيل ر ع ع” 39 عامًا، عامل، ويقيم دائرة مركز سوهاج إلى، مصابًا بكسر منخسف في عظام الجمجمة.

بالانتقال إلى محل البلاغ، وسؤال شقيق المدعو عبد الحكيم ر ع ع 21 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية اتهم المدعو أحمد م ا ع 37 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية بالتعدي على شقيقه بالضرب باستخدام فأس، وإحداث إصابته بسبب خلافات الجوار فيما بينهما.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، أمكن ضبط المتهم المذكور، والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تم التحفظ على المتهم والأداة المستخدمة، وتحرر ععن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.

محافظة سوهاج أمن سوهاج المستشفى الجامعي مدير امن سوهاج أعتداء عامل علي جاره

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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