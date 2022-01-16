ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق «شقة المنشية»

قررت نيابة المنشية بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة نشب بشقة سكنية، ما أدى إلى اشتعالها وتفحم محتوياتها بالكامل، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال قاطني الشقة عن الحريق.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية، يُفيد بنشوب حريق بشقة بعقار قديم بشارع الجداوي متفرع من شارع السكة الجديدة في المنشية دائرة القسم.

وانتقل على الفور مأمور وضباط القسم الي ممان البلاغ رفقة قوات من إدارة الحماية المدنية وسيارة إسعاف، وتم السيطرة على النيران واخمادها ومنع امتدادها الي العقارات المجاورة.

وبالمعاينة والفحص تبين أن النيران احرقت محتويات الشقة بالكامل دون وقوع أي إصابات فيما رجحت المعاينة الأولية، وأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائى بالوصلات الكهربائية بالشقة المشار إليها ما أدى إلى الحريق.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة المنشية، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.