عرض الطفل المتهم بقتل ابن عمته في الجيزة على الطب النفسي

تجرى النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقات موسعة حول اتهام طفل بدفع نجل عمته في رشاح المياه بسبب بطة، الأمر الذي نتج عنه وفاته في الحال لكونه صغيرا ولا يجيد السباحة بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

كما قررت النيابة عرض الطفل المتهم على أحد الأطباء النفسيين، لتوقيع الكشف عليه ووضعه تحت المراقبة بعد ما تبين أنه مهتز نفسيا وإعداد تقرير بحالته وإرفاقها بملف القضية، استدعاء أسرة الطفل لسماع أقوالهم حول تفاصيل الحادث.

كان قد تلقي، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغاً من أحد الأشخاص يفيد بتغيب نجله البالغ من العمر 4 سنوات.

وأضاف المبلغ بأن نجله كان رفقة ابن عمته صاحب 11 عاما، وبسؤال الطفل أفاد بعدم معرفته بتغيب نجل خاله وبإعادة مناقشته تبين أنه مهتز نفسيا وأفاد بأنه اصطحب نجل خاله إلى رشاح مياه قريب من المنزل وغافله ودفعه في المياه بعدما طلب منه أنه يحضر له بطة كانت موجودة بالرشاح ومن ثم تركه وعاد للمنزل.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري إلى الرشاح المشار إليه بمعرفة الطفل وتم انتشال جثمان المتغيب على بعد 2 كيلو بعدما جرفته المياه، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.