اعترافات المتهمين بالشروع في قتل مهندس بسبب خلافات الجيرة

قررت نيابة السلام، اليوم الأحد، إحالة عاطلين لمحكمة الجنايات لاتهامهما بالشروع في قتل مهندس بسبب خلافات الجيرة بينهم بمدينة السلام.

وأقر المتهمان: إسلام .ح، محمود .ح، عاطلين، أمام جهات التحقيق بتعديهما على جمال .ح مهندس بآلة حادة بسبب خلافات الجيرة بينهم.

وأقر المتهمان بأن المجني عليه دائم التشاجر معهما بسبب وضعه للقمامة أمام شقتهما، وتشاجر معهما من قبل بالأيادي لوضعهما بعض المناشف على السور المقابل لشقته برغم أن المجني عليه يسكن أعلاهم ولم يتشاجرا معه من قبل على الضوضاء والصوت العالى.

وأقر المجني عليه بأن المتهمين دائمين اعتراض طريقه على سلالم العقار بوضعهم أغراضهم الشخصية عليه موضحا أنه أصيب في ساقه من قبل لوضعهما صندوق مليء بالمسامير البارزة على سلالم العقار وطلب منهم مرات عديدة عدم ازحام السلم لكن بلا جدوى.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام من مهندس يتهم عاطلين بالتعدى عليه بآله حادة وباجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بإرتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.