الأحد 16 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد إصابتها بـ«أوميكرون».. تطورات الحالة الصحية للفنانة مديحة حمدى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت الفنانة مديحة حمدي عن إصابتها بمتحور أوميكرون من خلال فيديو داخل غرفتها فى منزلها، حيث شكرت جميع متابعيها، ومحبيها عن دعمهم لها وطمأنتهم عن حالتها الصحية.
 
“أنا بفضل الله راضية ومتفائلة”
 
كما قالت الفنانة مديحة، في الفيديو: "الحمد لله أنا بخير، أهم حاجة الحالة النفسية والتفاؤل عشان جهاز المناعة يكون أقوى، من فضلكم بلاش العلاج المنزلي، وعلينا أن نلجأ للطبيب، وأنا بفضل الله راضية ومتفائلة".
 
الطبيب المعالج: بدأت تتحسن ويتم شفاؤها

كما كشف طبيب المختص تفاصيل حالتها الصحية قائلا: "الحمد لله بدأت تتحسن ويتم شفاؤها، والدنيا بدأت تبقى أحسن، وحالتها الصحية كويسة أوي وفي تحسن مستمر، والجهاز التنفسي كويس ومفيش أي مشاكل فيه".

وأوضح أن الفنانة مديحة حمدي ستبقى بداخل العزل المنزلي لمدة 10 أيام، وبعد شفائها ستعود لاستكمال تصوير أعمالها الفنية.

كما واصلت الفنانة مديحة حديثها: “أن متحور أوميكرون ليس بنفس قوة فيروس كورونا، وأن أعراضه تشبه الإنفلونزا”، مشددة على ضرورة وجود طبيب مختص للتحسن والإشراف على الحالة الصحية والشفاء العاجل، "دي نصيحتي ليكوا".

وأصيبت الفنانة مديحة حمدي بفيروس كورونا يوم 12 يناير الجاري، وتم الكشف عن ذلك من خلال حسابها بموقع "فيسبوك"، من قبل أصدقائها. 
 

ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مديحة حمدي هو  المسلسل الإذاعي "الليث بن سعد"، عام 2018، كما قدمت مسلسل “حبيب الله” الإذاعي المكون من جزئيين في عام ٢٠١٧.

الفنانة مديحة حمدي إصابتها بمتحور كورونا الطبيب المختص فيديو داخل غرفتها أصدقائها علي الفيس حالتها الصحية

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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