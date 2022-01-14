أصيب به الفنان صبري عبد المنعم.. ما هو مرض أورام اليد وأعراضه؟

يصادف اليوم 14 يناير ذكرى ميلاد الفنان صبري عبد المنعم، الذي ترك بصمة في السينما المصرية بالعديد من الأدوار التي رسخت بها في أذهان الجمهور.

وكان الفنان، قد أعلن في وقت سابق إصابته بالسرطان، وأنه بدأ في يده وتعالج منه منذ عام 2000 حتى عام 2005، و في التقرير التالي يتحدث الدكتور أحمد الوراق استشاري جراحة الأورام في تصريحات خاصة لـ “الدستور” عن أورام اليد وانواعها وكيفية علاجها.

- ماهي أورام اليد؟

يمكن أن يكون لنمو الأورام في اليد والمعصم مجموعة واسعة من الأسباب، وغالبًا ما توصف بأنها كتل أو عقيدات أو أورام أو خراجا عادة ما تكون غير سرطانية، لكنها قد تكون غير مريحة.

ويمكن تشخيص الورم في هذا المكان بناء على مظهره وملمسه يمكن أن تساعد دراسة التصوير مثل الأشعة السينية في التمييز بين الأنواع المختلفة، وفي بعض الأحيان قد تكون هناك حاجة لأخذ خزعة لتحديد نوع نمو الورم وللمساعدة في تطوير خطة العلاج.

و سيفحص الطبيب إحساس وقوة الحركة لتحديد ما إذا كان لدى المريض أي ضعف في الأعصاب، و سيتم تقييم تدفق الدم لديه بناء على نبضه ولون يديه وأصابعه إذا كانت شاحبة أو بها زرقة، فقد يكون لديه ضعف في تدفق الدم.

- أنواع أورام اليد

الكيس العقدي:

الكيس العقدي هو أكثر أنواع أورام اليد والرسغ انتشارا، و تشير التقديرات إلى أن ما بين 10 إلى 30٪ من البالغين يصابون بالكيس العقدي في مرحلة ما من حياتهم، والأكثر شيوعًا بين سن 20 و 40.

وبشكل عام هو نمو غير مؤلم في مفصل اليد أو الرسغ اعتمادًا على موقعه، و يمكن أن يسبب الألم أو تقييد الحركة في بعض الحالات، عادة ما يكون دائريًا، بدون تغيير اللون، وحجمه حوالي من 1 إلى 3 سم وغالبًا ما تحدث هذه الأكياس في اليد التى يتم استخدامها كثيرا، لان هناك ارتباط بسبب الاستخدام المفرط فقد تمتلئ بالسوائل وتميل إلى العودة بعد العلاج ، وعادة ما يكون الاستئصال الجراحي هو الحل الوحيد.

- أورام الخلايا العملاقة:

أورام الخلايا العملاقة الوترية والتهاب الغشاء الزليلي المصطبغ هي أورام متشابهة، لكنهم أكثر عدوانية وهم أورام تنمو على مفاصل اليدين أو الذراعين أو الساقين، ويعتبروا ثاني أكثر أورام اليد شيوعًا، يؤثروا على المفصل بأكمله.

- انكماش دوبوترين:

وهو زيادة سمك النسيج الضام في اليد، وغالبًا ما يتسبب في حدوث كتلة أو تقلص غير مريح للإصبع قد يكون هناك عقدة سميكة تحت الجلد، وتحدث بشكل شائع بين راحة اليد والإصبع البنصر أو الإصبع الخنصر، وهى أكثر شيوعًا بين الرجال الأكبر سنًا وهناك ارتباط وثيق بالتدخين.

- تكيسات البشرة الشمولية:

التكيسات المتضمنة في البشرة هي عبارة عن أورام تحت الجلد وهى أورام شائعة جدًا، ويمكن أن تظهر في أي مكان على الجسم، بما في ذلك اليدين والمعصمين وعادة ما تكون صلبة وغير مؤلمة وذات لون الجلد.

- الورم الغضروفي:

يمكن أن يظهر ورم غضروفي خبيث في أي عظمة من عظام الجسم، بما في ذلك الأصابع، ويتم اكتشافه عن طريق الصدفة لان ليس له اى اعراض

الأورام الخبيثة الكاملة:

يمكن أن تكون أورام اليد أو الرسغ الخبيثة الكاملة، من أنواع أورام الخلايا الحرشفية والساركوما الغضروفية والساركوما الزلالية، وهي بعض الأورام الخبيثة التي يمكن أن تظهر على اليد أو الرسغ.

- أنواع الأورام الأخرى

بالإضافة إلى تلك المذكورة أعلاه ، هناك أيضًا بعض الأورام الأقل شيوعًا التي قد تتشكل في الرسغ أو اليد. غالبًا ما تكون خبيثة ويمكن أن تشمل:

الأورام الشحمية.

الأورام العصبية.

الأورام الليفية او أورام النسيج الضام.

أورام الكبيبة الموجودة حول الظفر أو الإصبع.

- أبرز أعراضها