السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة تستضيف الفنان محمد صبحي

الدكتور عبد الحي
الدكتور عبد الحي عبيد والدكتورة نرمين خضر
  • عميدة الكلية:  نستهدف تنمية العقل النقدي لدى طلابنا 

تنظم كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة، ندوة تحت عنوان "دور الفن والثقافة في ضبط المشهد الإعلامي وبناء الهوية المصرية"، بحضور الفنان القدير محمد صبحي، وذلك يوم الثلاثاء 18 يناير من العام الجاري، بمسرح الجامعة، برعاية الدكتور عبد الحي عبيد مدير فرع الجامعة بمصر، وإشراف الدكتورة نرمين خضر عميدة الكلية.

من جانبه، قال الدكتور عبد الحي عبيد، مدير فرع الجامعة بمصر، أن الجامعة تحرص من حين لآخر علي تنظيم هذه الندوات والفعاليات، لما لها من أثر جيد في بناء عقلية الطلاب، وتوعيتهم بقضايا المجتمع الأساسية، قائلاً: " الجامعات ليست مكانًا لتلقي العلم فقط، بل لتخريج المبدعين والمفكرين والمثقفين". 

من جانبها، قالت الدكتورة نرمين خضر، عميدة الكلية، أن هذه الندوة تأتي في إطار حرص الكلية علي تنمية العقل النقدي لدي طلابها، وتشجيع انفتاحهم علي المجتمع، من خلال استضافة المفكرين والمثقفين والفنانين وقادة الرأي في المجتمع، في حوار مفتوح مع طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وأعربت الدكتورة نرمين خضر عن تقديرها للفنان القدير محمد صبحي، قائلة: "إنه قيمة وقامة فنية وثقافية وعلمية، صاحب مسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء اللامحدود". 

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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