الولايات المتحدة.. محتجز رهائن كنيسة تكساس يطالب بالإفراج عن شقيقته

أفادت أنباء بأن المسلح الذي يحتجز رهائن بكنيس "بيت إسرائيل" في ولاية تكساس الأمريكية، هو شقيق الباكستانية عافية صديقي المحكومة عليها بالسجن بأكثر من ثمانون عاما.

ووفقا لما نقلته فضائية "الحدث" عن مراسلها هناك، فإن المسلح يطالب بالإفراج عن شقيقته المحكوم عليها بـ 86 عاما.

وكانت شرطة كوليفيل بولاية تكساس أعلنت قبل قليل، عن احتجاز مسلح برهائن في كنيس "بيث إسرائيل" بالولاية.

وذكرت الشرطة، أن فرق SWAT وصلت إلى المكان، وأنه تم إجلاء جميع السكان في المنطقة المجاورة، ودعت لتجنب المنطقة.

وبحسب ما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، عن وسائل إعلام أمريكية، فأن الشرطة بدأت مفاوضاتها مع محتجز الرهائن، ولم تتحدد هويته بعد.

وأشارت إلى أن المسلح اقتحم الكنيس خلال بث مباشر، حيث سمع وهو يقول "سأموت".

هذا، ووفقا لشرطة كوليفيل لم تقع إصابات في الوقت الحالي.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن يتابع آخر التطورات في الكنيس.

ولا يعرف حاليا عدد الأشخاص الموجودين هناك، حيث دخل المسلح خلال صلاة السبت، حيث أن الكنيس يضم أكثر من 1600 عضو.

وتأتي تلك الواقعة بعد أقل من عشرون يوما، عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة رابع بجروح خطيرة في إطلاق نار في متجر في منطقة دالاس بنفس الولاية.

حيث أعلنت إدارة شرطة غارلاند، في السابع والعشرون من ديسمبر الماضي، أن إطلاق نار وقع في ضاحية غارلاند في دالاس وتم تسجيله على كاميرات المراقبة.

ووفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" عن الشرطة حينها، فقد خرج رجل من شاحنة صغيرة بيضاء، ودخل المحل وفتح النار، ثم عاد بعد ذلك إلى الشاحنة وفر مسرعا.

وقالت الشرطة إن أربعة أشخاص أصيبوا بالطلقات النارية وأعلن عن مقتل ثلاثة في مكان الحادث، فيما نقل الرابع إلى مستشفى في حالة حرجة.