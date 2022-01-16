ننشر خريطة فعاليات المعارض التشكيلية اليوم

تفتح وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، في السادسة من مساء اليوم الأحد، الدورة الثانية والثلاثين لصالون الشباب، تحت عنوان "الحلم أرض الإبداع"، بحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتور عماد عبد النبي أبو زيد رئيس لجنة الفرز والتحكيم و نخبة من الفنانين والنقاد والمهتمين بالفن التشكيلي، وذلك بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.

ويشارك في هذه الدورة ما يقرب من 196 فنانًا بإجمالي 210 أعمال فنية في مختلف مجالات الفن التشكيلي والتي تضم النحت، الخزف، التصوير، الرسم، الجرافيك، التجهيز في الفراغ، فنون الميديا والفنون الرقمية.

ــ افتتاح معرضين بجاليري بيكاسو

في سياق متصل، يحتضن جاليري بيكاسو للفن التشكيلي بالزمالك، في السادسة مساء اليوم أيضا، فعاليات معرضين. المعرض الأول للفنانة مي حشمت تحت عنوان "دوائر البروج"، والمعرض الثاني للفنان عادل ثروت بعنوان "بقايا طقوس شعبية"، هذا ويستمر المعرضين، حتي 3 فبراير 2022.

ــ "وجهات نظر" معرض جماعي بجاليري النيل

وفي السادسة مساء اليوم، يفتتح بجاليري النيل بالزمالك، المعرض الجماعي "وجهات نظر"، بمشاركة الفنانات: الفنانة نادية الخولى، الفنانة غادة أبو حديد والفنانة مها عثمان.

ــ معرض "المهرجان"

وفي السابعة من مساء اليوم الأحد، يفتتح بجاليري مصر بالزمالك، المعرض الشخصي للفنانة أمينة سالم، والذي يقام تحت عنوان "المهرجان"، ويستمر حتى 3 فبراير 2022.

والفنانة أمينة سالم، تعيش وتعمل بالقاهره كمصوره، تمثل المرأة العنصر الأساسي بأعمالها، باستخدام تكوينات متنوعة لتخلق مشاهد تنتمي للماضي أو الحاضر معبرة عن استقلال المرأة المعاصرة .. تستخدم (أمينة) الألوان الزيتية كأساس لأعمالها مع إضافه كولاج وخامات أخرى لتخلق البصمة الخاصة لكل مجموعة من أعمالها، كما تلجأ لاستخدام الخط العربي للإيحاء برسائل سرية وغير مباشرة كإنعكاس للمرأة الشرقية في تناقض مع المرأة المعاصرة الواضحة والصريحة.

ــ إنطلاق منتدي الفن الدولي

كما تنطلق في العاشرة صباح اليوم، فعاليات "منتدي الفن الدولي .. معا نرسم"، والذي يقام تحت شعار: الفن من أجل التنمية، يستمر في الفترة من 16 حتي 19 يناير الجاري، وذلك في رحاب المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط. هذا ويشارك في المنتدي 150 فنانا من 30 دولة عربية وأجنبية.

ــ المعرض الجماعي "شذا المسك" بممر كوداك

في السابعة مساء، يفتتح المعرض التشكيلي الجماعي، "شذا المسك"، وذلك بممر كوداك بوسط البلد. ويستمر المعرض حتي 21 يناير الجاري. بمشاركة أربعين فنانا تشكيليا من شمال مصر وجنوبها، يمثلون أجيالا مختلفة من الفنانين المصريين. وهم: أحمد السمرة ـ أحمد سليم ــ أحمد عبد الحميد ــ العم دانيال ــ إلهام سعد الله ــ أمل الباشا ــ أميمة السيسي ــ جمال محمود ــ جيداء زكريا ــ سارة العقيل ــ زهير النحاس ــ رنيم علاء ــ رحاب هارون ــ رانيا جاد ــ رانيا أبو العزم ــ راندا إسماعيل ــ رنا سلامة ــ حنان يوسف ــ حلمي أمين ــ سماح ناجي ــ شهيرة مرسي ــ عادل ثابت ــ عاطف الشافعي ــ عبير عادل ــ عمرو وليد ــ عمرو أمين ــ ماريا محب ــ محمد غانم ــ ميرفت شاذلي ــ مشيرة الأزهري ــ مها إبراهيم ــ نجاة فاروق ــ نور الجلالي ــ نادية زكي ــ نجيب محمود ــ هبة سيد ــ وفاء النشاشيبي.