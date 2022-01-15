السبت 15 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تنتظر موافقة الهند على ترخيص لقاح «سبوتنيك M» لليافعين

لقاح سبوتنيك M
لقاح سبوتنيك M

أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أنه قدم للسلطات الهندية الوثائق اللازمة لترخيص استخدام لقاح "سبوتنيك M" الروسي لليافعين في الهند، على أمل صدور الموافقة عليه في غضون شهرين.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق كيريل ديميترييف في حديث لقناة "بي بي سي" البريطانية: "تطعيم اليافعين ضد كورونا مهم ونسختنا المخصصة للأطفال (سبوتنيك M) ستكون متاحة في الهند قريبًا جدًا".

وأضاف: "لقد تقدمنا بطلب الحصول على الموافقة إلى السلطة التنظيمية الهندية، ونأمل أن يستغرق الأمر شهرين"، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية.

وسجلت وزارة الصحة الروسية في نوفمبر الماضي، لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك M " لليافعين بين 12 و17 عامًا، ويتم إعطاؤه على جرعتين بفارق 21 يومًا.

وأعلن الصندوق الروسي أنه مستعد لتقديم لقاحي "سبوتنيك لايت" و"سبوتنيك M " للمراهقين للشركاء في الهند لمكافحة فيروس كورونا.

لقاح سبوتنيك M روسيا الهند فيروس كورونا وثائق الترخيص

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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