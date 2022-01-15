«الإحصاء» ترصد أهم 10 سلع تراجعت وارداتها خلال شهر

رغم ارتفاع فاتورة الاستيراد

واصلت وارداتها مصر ارتفاعاتها بنسبة 15.3% لتسجل 6.4 مليار دولار خلال أكتوبر 2021، مقابل 5.5 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، إلا أن تقرير حديث أصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء كشف تراجع واردات 10 سلع نستعرضها فى هذا التقرير:

جاءت واردات القمح فى المرتبة الأولى والتى تراجعت لـ 261.9 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2021 مقابل 364.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 28.2%، يليها واردات سيارات ركوب التى تراجعت إلى حدود 261.8 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2021 مقابل 317.3 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 17.5%.

وبلغت قيمة الواردات من البترول الخام 250.7 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2021 مقابل 253.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 1.2%، كما بلغت قيمة الواردات من لحوم 111.8 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2021 مقابل 149.8 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 25.4%.

وتراجعت قيمة واردات فول الصويا إلى حدود 101 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2021 مقابل 125.8 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 19.7%، كما تراجعت قيمة الواردات من أجهزة اتصالات وسنترالات لـ 43.3 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2021 مقابل 44 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض 1.4%.

وانخفضت الواردات من خلاصات للدباغة والصباغة لـ 42.9 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2021 مقابل 46.6 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2020 بنسبة انخفاض قدرها 7.8%، كما انخفضت واردات مضخات ومراوح من 42.4 مليون دولار لـ 39 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بنسبة انخفاض 8.1%، وواردات ورق صحف وطباعة 29.8 مليون دولار مقابل 31.8 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بنسبة انخفاض قدرها 6.3%.