الباز يكشف فضيحة «هيومن رايتس»: قلعت برقع الحياء

قال محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن واقعة القبض على الإرهابي حسام منوفي محمود سلام، تفضح أكاذيب الإخوان، التي تستغل من قبل منظمات حقوقية دولية مثل منظمة هيومن رايتس ووتش.

وأضاف خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "منظمة هيومن رايتس ووتش ارتكبت فضيحة كاملة وقلعت برقع الحياء".

ولفت الباز، إلى أن هيومن رايتس ووتش أصدرت تقريرًا من 752 صفحة، ذكرت فيها أن محاولات مصر سطحية لخلق انطباع التقدم في حقوق الإنسان ولا تخفي القمع الوحشي لجميع أنواع المعارضة، وذكرت أنه توجد اعتقالات عشوائية واختفاء قسري.

وعقب الباز: "فضيحة هيومن رايتس ووتش، أنها تستقي معلوماتها من جهة واحدة، وهي جماعة مصنفة دوليًا أنها جماعة إرهابية، لكن هيومن رايتس ووتش تسميها معارضة".