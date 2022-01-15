«اجتماع الـ10 دقائق».. ماذا قال محمد صلاح للاعبى مصر قبل لقاء غينيا بيساو؟

عقد محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وقائد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، جلسة خاصة مع لاعبي الفراعنة، صباح اليوم، بتعليمات من البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني.

وجاءت الجلسة عقب انتهاء المحاضرة الخاصة بالجهاز الفني، التي تحدث خلالها كيروش، حول آخر الاستعدادات الخاصة بمباراة غينيا بيساو.

ويلتقي المنتخب الوطني، منتخب غينيا بيساو، في التاسعة مساء اليوم، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها الكاميرون حاليًا.

وكشف المصادر عن أن الجلسة استغرقت الجلسة 10 دقائق فقط، تحدث خلالها صلاح حول ضرورة تحقيق الفوز في مباراة الليلة، وتقديم أداء يليق باسم المنتخب المصري، لكسب احترام الجماهير المصرية، ومصالحتها بعد الخسارة في المباراة الأولى أمام منتخب نيجيريا في الجولة الأولى.