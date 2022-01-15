السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 27 مسجدًا.. الجمعة

الأوقاف
الأوقاف

تفتتح وزارة الأوقاف، 27 مسجدًا الجمعة القادمة 21/ 1/ 2022م ، منها 24 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه 519 مسجدًا، منها 443 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و76 مسجدًا صيانة وترميمًا.

 وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف المنيا
1. التوبة – الريرمون - ملوي
2. الهدى – عزبة عبد الصمد – الشريعي – منقطين - سمالوط
3. الأنوار المحمدية – المسيد – العدوة
4. العمري – برطباط – مغاغة
5. القبلي – دير السنقورية – بني مزار
 

مديرية أوقاف الفيوم
6. بنوة – م الجمال – مركز طامية
7. الإحسان – ابشواي
8. التوحيد – قرية سيلا – مركز الفيوم شمال
 

مديرية أوقاف أسيوط
9. الرحمة – قرية تاسا – ساحل سليم
10. الشيخ / عباس – قرية بني عليج الفتح
11. الرحمة – قرية بني طالب الفتح
 

مديرية أوقاف كفر الشيخ
12. عزبة الإصلاح القبلية – سنهور المدينة – دسوق
13. البحري- الغنايمة – لاصيفر – دسوق
14. الكبير – منشية الصفا – كفر الشيخ
15. الأنصاري – طويلة نشرت –  مركز قلين
 

مديرية أوقاف القليوبية
16. السلام – عزبة عنبة – سرياقوس - الخانكة
17. الشرقي – البردعة – القناطر الخيرية
 

مديرية أوقاف الإسكندرية
18. الحبيب المصطفى – عزبة المهاجرين
 

مديرية أوقاف الشرقية
19. الرحمة القصاصين – القرين
20. فاطمة عبد الله سالم – كفر صقر
21. الرحمة السعادنة – أولاد صقر
22. الكريدلي- ههيا
23. النور – الخواجات – أولاد صقر
 

مديرية أوقاف بني سويف
24. بني موسى الكبير – قرية ابشنا – مركز بني سويف
 

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
 

مديرية أوقاف كفر الشيخ
1. عزبة فهمي العيسوي – عزبة فهمي
2. عبد اللطيف عامر- مركز سيدي سالم
 

مديرية أوقاف بني سويف
3. النور البحري – أهوة – مركز بني سويف

وزارة الأوقاف مساجد الإحلال والتجديد الاحلال والتجديد مديرية أوقاف الفيوم مديرية أوقاف المنيا الأوقاف مساجد الصيانة والترميم

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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