وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 27 مسجدًا.. الجمعة

تفتتح وزارة الأوقاف، 27 مسجدًا الجمعة القادمة 21/ 1/ 2022م ، منها 24 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه 519 مسجدًا، منها 443 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و76 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنيا

1. التوبة – الريرمون - ملوي

2. الهدى – عزبة عبد الصمد – الشريعي – منقطين - سمالوط

3. الأنوار المحمدية – المسيد – العدوة

4. العمري – برطباط – مغاغة

5. القبلي – دير السنقورية – بني مزار



مديرية أوقاف الفيوم

6. بنوة – م الجمال – مركز طامية

7. الإحسان – ابشواي

8. التوحيد – قرية سيلا – مركز الفيوم شمال



مديرية أوقاف أسيوط

9. الرحمة – قرية تاسا – ساحل سليم

10. الشيخ / عباس – قرية بني عليج الفتح

11. الرحمة – قرية بني طالب الفتح



مديرية أوقاف كفر الشيخ

12. عزبة الإصلاح القبلية – سنهور المدينة – دسوق

13. البحري- الغنايمة – لاصيفر – دسوق

14. الكبير – منشية الصفا – كفر الشيخ

15. الأنصاري – طويلة نشرت – مركز قلين



مديرية أوقاف القليوبية

16. السلام – عزبة عنبة – سرياقوس - الخانكة

17. الشرقي – البردعة – القناطر الخيرية



مديرية أوقاف الإسكندرية

18. الحبيب المصطفى – عزبة المهاجرين



مديرية أوقاف الشرقية

19. الرحمة القصاصين – القرين

20. فاطمة عبد الله سالم – كفر صقر

21. الرحمة السعادنة – أولاد صقر

22. الكريدلي- ههيا

23. النور – الخواجات – أولاد صقر



مديرية أوقاف بني سويف

24. بني موسى الكبير – قرية ابشنا – مركز بني سويف



ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:



مديرية أوقاف كفر الشيخ

1. عزبة فهمي العيسوي – عزبة فهمي

2. عبد اللطيف عامر- مركز سيدي سالم



مديرية أوقاف بني سويف

3. النور البحري – أهوة – مركز بني سويف