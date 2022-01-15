السبت 15 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحت تهديد السلاح.. عاطلان وراء سرقة شقة سيدة في الشروق

سرقة شقة
سرقة شقة

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم السبت، من القبض على المتهمين بمحاولة سرقة شقة سكنية لسيدة تحت تهديد السلاح بمنطقة الشروق.

تبلغ لقسم شرطة الشروق من إحدى السيدات، بأنها حال تواجدها بمسكنها شاهدت بعض الأشخاص أثناء محاولتهم سرقة مسكنها فإستغاثت بالجيران ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة، مستخدمين فى ذلك سيارة مستأجرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبحوزتهما «فرد خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، جهاز لاب توب، مجهول المصدر».

وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" وأنهما وراء ارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وحيازتهما السلاح الناري بقصد الدفاع وجهاز الكمبيوتر من متحصلات واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأضافا بتصريفهما للمسروقات المستولى عليها لدى 3 عملاء "سيئى النية".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها باستدعاء المجني عليهم اتهموهما بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

منطقة الشروق سيدة شقة سكنية سرقة مباحث القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

رشوان توفيق يرفض إقامة دعوى جنائية ضد ابنته: «مش هسجن بنتي» (خاص)

كواليس جلسة «بطلان توكيلات رشوان توفيق»: البنك رفض تقديم «تقارير صرف الفوائد»

وزير الآثار: الإعلان عن كشف أثري سيجذب انتباه العالم خلال شهرين

تفاصيل وموعد مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول «إيجبس 2022»

2.5 % دون حد أقصى.. «الضرائب» تعلن تفاصيل ضريبة التصرفات العقارية

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

د.كريمة الحفناوى

تداعيات التنافس الأمريكى الصينى فى العام الجديد

محمد محمود عمارة

بالحجة والدليل فى دين الله.. لا بالسب يا سادة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

مؤمن المحمدي

هواة

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت