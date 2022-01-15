تحت تهديد السلاح.. عاطلان وراء سرقة شقة سيدة في الشروق

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم السبت، من القبض على المتهمين بمحاولة سرقة شقة سكنية لسيدة تحت تهديد السلاح بمنطقة الشروق.

تبلغ لقسم شرطة الشروق من إحدى السيدات، بأنها حال تواجدها بمسكنها شاهدت بعض الأشخاص أثناء محاولتهم سرقة مسكنها فإستغاثت بالجيران ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة، مستخدمين فى ذلك سيارة مستأجرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبحوزتهما «فرد خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، جهاز لاب توب، مجهول المصدر».

وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" وأنهما وراء ارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وحيازتهما السلاح الناري بقصد الدفاع وجهاز الكمبيوتر من متحصلات واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأضافا بتصريفهما للمسروقات المستولى عليها لدى 3 عملاء "سيئى النية".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها باستدعاء المجني عليهم اتهموهما بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.