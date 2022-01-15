السبت 15 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«قرقاش»: الإمارات مستمرة في مساندة الأشقاء اللبنانيين

أنور قرقاش
أنور قرقاش

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، اليوم السبت، إنه في ظل أوضاع سياسية واقتصادية معقدة يشهدها لبنان، تستمر الإمارات بهدوء بمساندة الأشقاء اللبنانيين.

وأضاف قرقاش، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر": "مركز محمد بن زايد الإماراتي اللبناني الاستشفائي، خطوة جديدة في مسيرة المواقف الإنسانية الإماراتية تجاه لبنان، وستبقى الإمارات بقيادتها الحكيمة دار العرب وصاحبة الفعل الإيجابي المؤثر".

وتأتي تلك الخطوة في إطار جهود أبوظبي لدعم لبنان لاستعادة دوره كمركز للإشعاع الحضاري وقبول الآخر والتعايش المشترك بين مختلف الأديان والأعراق والمذاهب.

وافتتح رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الأربعاء الماضي، مركز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الإماراتي اللبناني الاستشفائي لعلاج مرضى كورونا.

وتفقد ميقاتي، المركز الذي تبرعت به دولة الإمارات، برفقة وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، والوزير السابق غطاس خوري، وعدد من الإعلاميين.

وأعرب ميقاتي، عن شكره وتقديره للإمارات على دعمها قائلًا: "الشكر الكبير لدولة الإمارات والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية شخصيًا على هذا العطاء، وعلى اهتمامه الدائم بلبنان".

انور قرقاش دولة الإمارات العربية لبنان مركز محمد بن زايد الاماراتي اللبناني الاستشفائ كورونا وزارة الصحة العامة في لبنان

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