السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين بمصر الجديدة

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وميزان حساس.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة، ووُضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

ووفقًا للمادة 33 من قانون العقوبات، يُعاقب كل من يقوم بممارسة الإتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءً من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

مخدر الهيروين الإجراءات القانونية الأجهزة الأمنية خطة الدولة اجهزة الامن أمن قسم شرطة ضبط

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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