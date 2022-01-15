السبت 15 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

خالد النبوى يبدأ تصوير مسلسله الرمضانى «راجعين يا هوا»

راجعين يا هوا
راجعين يا هوا

بدأ الفنان خالد النبوي، اليوم، تصوير أول مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد «راجعين يا هوا»‎، وجمعت المشاهد الأولى بين الفنان خالد النبوي والفنانة نور اللبنانية صباح اليوم في اللوكيشن الرئيسي للعمل، وذلك بعد الانتهاء من كافة التحضيرات اللازمة للعمل على مدار الشهر الماضي.

ووضع صناع المسلسل خطة زمنية للتصوير، وتواصل الجهة المنتجة للمسلسل تعاقداتها مع النجوم المشاركين بالتزامن مع تصوير العمل.

مسلسل «راجعين يا هوا» من بطولة  النجم خالد النبوي، بمشاركة مجموعة مميزة من النجوم أبرزهم النجمة اللبنانية نور، وأنوشكا، ووفاء عامر، وأحمد داش، وإسلام إبراهيم، وأحمد خالد صالح، والفنان الشاب كريم قاسم، ومن المقرر عرضه فى موسم رمضان القادم، وهو من تأليف السيناريست محمد سليمان عبدالمالك عن رائعة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويقف على إخراجه المخرج الشاب محمد سلامة الذي انتهى من كل التحضيرات الخاصة به من معاينة أماكن التصوير المختلفة وبناء الديكورات.

على جانب آخر، ينتظر النجم خالد النبوي عرض مسلسله الجديد «لون البحر» الذي تشاركه فيه البطولة الفنانة عائشة بن أحمد، على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "لون البحر"- مكون من 15 حلقة- مقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني الجديد  عبر إحدى المنصات الإلكترونية، ويقف المخرج أمير رمسيس على إدارة المسلسل الجديد الذي كتبته ورشة كتابة شبابية للعرض على إحدى المنصات، في تجربة أولى لـ"النبوي" على المنصات الديجيتال. 

المسلسل الجديد هو التجربة الإخراجية الأولى للمخرج أمير رمسيس في الدراما التليفزيونية، واختار للبطولة الفنانة عائشة بن أحمد ورمزي العدل وعددا من النجوم.

وانتهى أبطاله من تصويره خلال الفترة الماضية ودخل العمل مرحلة المونتاج والمكساج استعدادًا لعرضه.

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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