حبس المتهم بقتل صديقه وفصل رأسه ويديه وساقيه عن جسمه بالمنيا

أمر المستشار محمد نجاتي رئيس نيابة بندر المنيا بحبس السائق "عادل. س.م" 59 سنة ومقيم بندر المنيا، 4 أيام، على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زميله وتقطيع جسمه وفصل رأسه ويديه ورجليه عن جسده، حيث كان يعملان في محافظة أسيوط على حفار تابع لإحدى الشركات وتم فصل المتهم اعتقادا منه أن المجني عليه قام بالوشاية عليه بتعدد علاقاته النسائية بمحيط عمله واختلاس بعض مهمات العمل.

كانت النيابة العامة بالمنيا، قد باشرت تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة شاب مجهولة الهوية بالطريق الدائري الغربي، خلف مجمع مدارس كفر المنصورة، حيث كشفت التحقيقات أن المتهم أعد العدة لقتل المجني عليه، والتمثيل بجثته.

الواقعة تلقتها أجهزة الأمن بالمنيا بورود بلاغ لمأمور قسم المنيا من الأهالي بالعثور على جثة مجهولة لذكر مقطوع الرأس والذراعين والساقين وملفوف ببطانية وملقى خلف مجمع مدارس كفر المنصورة بالطريق الدائري، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "هشام - س- م"، ٣٠سنة سائق مقيم مركز مطاي.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي إلى تحديد مرتكب الجريمة ويدعى "عادل - أ- ف"، ٥٩ سنة، سائق مقيم عزبة طه السبع، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمنزله وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأن دافعه لذلك اعتقاده بأن المجني عليه وراء الوشاية به بتعدد علاقاته النسائية بمحيط عمله واختلاسه لبعض المهمات الخاصة بالعمل.

وأضاف المتهم في اعترافاته أنه قام باستدراج المجني عليه لمنزله بغرض الصلح وقام بتنفيذ جريمته بغرفة أعلى سطح منزله بضربه ببلطة ثم قام بفصل الرأس عن الجسم والأطراف ووضعهم في جوال بلاستيكي وإلقائهم في ترعة الإبراهيمية ثم قام بلف جثمان المجني عليه ببطانية والقاؤه بالطريق الدائري.

وقامت أجهزة الأمن بضبط أداة الجريمة وبإرشاد الجاني تم ضبط الأجزاء الملقاة بالإبراهيمية بالتعاون مع رجال الإنقاذ النهري، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات