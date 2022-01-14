جلسة تعريفية لأعضاء «تنسيقية شباب الأحزاب» على النظام الرقمي الجديد

في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على التحول الرقمي ضمن استراتيجيتها الجديدة، قام النائب علاء مصطفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعقد جلسة تعريفية لجميع الأعضاء على النظام الرقمي للتنسيقية خصائصه وكيفية استخدامه في كافة الأنشطة والفعاليات.

وكان قد شارك النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، في ورشة عمل "تأثير جائحة كورونا على الجيل زد"، ضمن الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.

وقال مصطفى في كلمته أن الجيل زد، هو مواليد من 1995 وحتى 2010، وهو الجيل الذي نشأ على التقدم التكنولوجي ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد مصطفى، على أن العالم بعد فيروس كورونا غير العالم قبله، ولذلك يجب أن نغير من أنماط الحياة مثل التعلم والعمل والاستهلاك، مضيفا أن فيروس كورونا أثر على الجيل زد، وكان له العديد من الآثار، مثل تركيز هذا الجيل على نفسه دون النظر إلى المجموع، وتواصله المستمر على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام التكنولوجيا، وأيضا أثر بالسلب على الصحة النفسية لهذا الجيل وشعوره بالوحدة والاكتئاب.

وأضاف مصطفى، أن كورونا أثرت على أنماط التعليم وأصبح التعلم عن بعد هو أحد أفضل طرق التعلم لدى هذا الجيل، فضلا عن ضرورة الاعتماد على التطور التكنولوجي في إيجاد أنماط جديدة.

وأشار مصطفى، إلى أن العلاقات الاجتماعية اتجهت للمواقع الافتراضية وأصبحت أقل صلابة وتنتهي بنفس السرعة والسهولة التي بدأت بها.

وكان قد استقبل جناح التنسيقية على هامش فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ في الفترة من ١٠ إلى ١٣ يناير، عددا من الوزراء والشخصيات العامة هم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، وكابتن طيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين السابق، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، والمطران نيقولاوس هنري سفير الفاتيكان بالقاهرة.

وأجرى تليفزيون التنسيقية لقاءات حوارية مع جميع الضيوف حرص من خلالها على معرفة انطباعاتهم عن المنتدى في تلك النسخة، وعن رأيهم في القضايا المحورية التي طرحت من خلاله.

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