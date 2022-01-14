الجمعة 14 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

القومى لحقوق الإنسان ينعى السفير علاء رشدى: مثّل مصر بكفاءة ومهنية فى كافة المناصب

السفير علاء رشدي
السفير علاء رشدي

نعت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء المجلس بعميق الحزن والأسى السفير علاء رشدي سفير مصر في روما، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان السابق، الذي وافته المنية فجأة وهو في قمة عطائه الدبلوماسي وخدمة الوطن كسفير لمصر في روما.

وقالت، إنه برحيل الفقيد فقدت الدبلوماسية المصرية أحد أبنائها  المتميزين والذي مثل مصر بكفاءة ومهنية في كافة المناصب التي تولاها، قام بجهد بناء خلال رئاسته أمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والتي أعدت الاستراتيجية الوطنية للإنسان.

وتقدمت السفيرة مشيرة خطاب نيابة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان بخالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد وزملائه وأصدقائه، ولأسرة الدبلوماسية المصرية.

يذكر أن الفقيد شغل منصب مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، كما شغل منصب رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي أعدت وأطلقت في عهده الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

كما شغل منصب سفير مصر في دولة البرازيل وكان خير ممثل للدولة والدبلوماسية المصرية، وعين الفقيد سفيرًا لمصر في إيطاليا مؤخرًا وتسلم عمله منذ فترة وجيزة، رحم الله الفقيد.

وكانت نعت وزارة الخارجية السفير علاء رشدي، سفير مصر في روما، الذي وافته المنية اليوم.

وتقدم سامح شكري وزير الخارجية وجميع أعضاء الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد ولجميع زملائه وأصدقائه، ويدعون المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان.

وقالت الخارجية، في بيان لها، إن المرحوم السفير علاء رشدي كان مثالًا يُحتذى به في دماثة الخلق، يحظىَ بمحبة الجميع، كما كان نموذجًا للإخلاص المهني وقدوة في العمل الدءوب الجاد طوال مسيرة عمله المتميزة بديوان وزارة الخارجية وبعثاتنا بالخارج.

السفيرة مشيرة خطاب حقوق الانسان سفير مصر وزارة الخارجية الدبلوماسية المصرية القومي لحقوق الإنسان

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