محافظ أسوان يهنئ القيادة السياسية بنجاح فعاليات منتدى شباب العالم

قدّم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نيابة عن مواطني المحافظة، تهنئته للقيادة السياسية على نجاح فعاليات هذا المنتدى، الذي يؤكد على دور مصر الرائد والفعال على المستوى الإقليمي والقاري والدولي، واهتمام الدولة المصرية بتكمين الشباب ودعمهم لقيادة المستقبل لتعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وهو الذي تبلور في العديد من القرارات والتوصيات التي تساهم في مواجهة التحديات الحالية، لافتًا إلى أن منتدى شباب العالم بإعتباره أكبر منصه دولية نجح فى بعث رسالة سلام وطمأنينة للعالم أجمع، لزيارة المعالم المصرية والتعرف على إنجازاتها المستمرة.

كما قدّم «عطية»، شكره لفرقة أسوان للفنون الشعبية، بجانب العديد من النشء والشباب والفتيات والذين كانوا نماذج مشرفه ساهموا في تمثيل المحافظة على أعلى مستوى أثناء مشاركتهم بفعاليات منتدى شباب العالم، فيما لقيت فرقة أسوان إشادة كبيرة من المشاركين على أداؤها الرائع والمتميز، ما ساهم في نقل الصورة الحضارية عن التراث الأسواني الأصيل بشكل مشرف.

جدير بالذكر أن من جهة أخرى، أمس الخميس، أوضح محافظ أسوان، أنه حريص على التواصل مع جميع أبناء المجتمع الأسواني، حيث أننا نعمل كفريق واحد لتحقيق الصالح العام لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية، وسوف يتم خلال الشهر الحالى إفتتاح عدد من المشروعات التي تم الإنتهاء منها سواء ضمن خطة المحافظة أو مبادرات حياة كريمة والتأمين الصحى الشامل، وأيضًا مشروعات تحيا مصر، مع إنهاء مشاكل المشروعات المتعثرة والعشوائيات بشكل تدريجى ومنها الإسكان المتميز بحى اللوتس، والصحابي، وكذا تسليم باقى الوحدات السكنية في المراكز والمدن.



وأشار اللواء أشرف عطية، إلى أنه جارِ إعادة هيكلة مشروع النظافة وإحياء هذا المشروع بشكل مميز، مع دعمه بمعدات جديدة من الخطة الإستثمارية لتغطية كافة المناطق والأحياء السكنية بالمدينة، مع التصدي لظاهرة النباشين، ويتواكب مع ذلك قيام المحافظة بإطلاق البوابة الإلكترونية المتعددة التطبيقات، ومن بينها تطبيق عين المواطن، والذي نناشد كل مواطني المحافظة بالتفاعل الإيجابى معه، من خلال إرسال أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها لسرعة التعامل الفوري للقضاء عليها بشكل كامل.