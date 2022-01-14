هشام ماجد يكشف عن بوستر تشويقي جديد لفيلم «حامل اللقب»

طرح الفنان هشام ماجد بوستر دعائيًا جديدًا لفيلمه السينمائي "حامل اللقب"، والذي تشاركه البطولة أمامه الفنانة دينا الشربيني، ومن المقرر طرحه قريبًا.

وطرح "هشام"، البوستر عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "البوستر الرسمي الثاني لفيلم (حامل اللقب)، ولسة، قريبًا بدور العرض السينمائي".

وظهر بطلا العمل الفنان هشام ماجد، ودينا الشربيني، بشكل طريف سيطرت عليهما حالة من الكوميديا يتوسطهما الفنان محمد سلام وسط ذهول بملامحه حول سماعه لجنين دينا الشربيني، وظهور هشام ماجد أيضًا ببطن منتفخة.

وانتهى صنَّاع فيلم "حامل اللقب" الفترة الماضية من تصوير جميع مشاهد العمل والذي استمر لأكثر من ثلاثة أشهر تقريبًا، ويعتبر هذا العمل أول فيلم يظهر فيه هشام ماجد بدون شيكو.

وتظهر النجمة دينا الشربيني، خلال أحداث فيلم "حامل اللقب" والذي تدور قصته في إطار اجتماعي كوميدي مشوق بشخصية دكتورة وهي زوجة الفنان هشام ماجد، والذي يجسد شخصية لاعب كرة قدم، وتتوالى الأحداث بينهما ويتعرضان للكثير من المواقف الكوميدية بينهما.