الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 348 محضرا تموينيا وضبط 15 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بالمنوفية

حملات تموينيه
حملات تموينيه

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على استمرار شن الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة على  المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز والأسواق للتأكد من صلاحية السلع المعروضة والالتزام بالأسعار المقررة، موضحا أنه تم تحرير 348 محضرا تموينيا ضمن الحملات التموينية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال يومين بنطاق المحافظة.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بأنه تم تنفيذ عدد من الحملات التفتيشية المفاجئة على مدار يومى الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، مشيرا بأنه تم تحرير (170) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وتجميع وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و( 178) محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي.

 هذا ومن أبرز القضايا التى تم ضبطها، تحرير محضرين جنح  ضد أصحاب مخابز بلدية بنواحي ميت شهالة بمركز الشهداء وبندر تلا لقيامهم بتجميع الدقيق البلدى المدعم لإعادة بيعه بالسوق السوداء والتحفظ على  15 شيكارة دقيق، كما تم تحرير 3 محاضر جنح ضد المسئولين عن مخازن مواد غذائية بناحية سرس الليان وبندر قويسنا وتلا لحيازتهم 15 طن مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على مصدرها وغير صالحة، فيما تم تحرير محضر آخر بناحية شبرا خلفون بمركز شبين الكوم ضد المسئول عن محل بقالة تموينية لحيازته ما يقرب من 2  طن سكر تمويني بهدف إعادة بيعه بالسوق السوداء، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

محافظة المنوفية وزارة التموين الداخلية السوداء المخابز ضبط السوق الخميس المواطنين

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وائل لطفي

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