بسبب خلاف مالي.. حبس متهم قتل عاملا بالرصاص في العياط

قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الجمعة، حبس شخص لمدة 4 أيام لاتهامه بقتل عامل بإطلاق الرصاص تجاهه من سلاح ناري، بسبب خلاف مالي بين الطرفين في منطقة العياط بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض علي شخص قتل عاملا بطلقات نارية، بسبب مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف مالي في منطقة العياط.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العياط من غرفة النجدة، يفيد بمقتل عامل في مشاجرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة عامل وبه إصابات بطلقات نارية.

وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه نشبت بينه وبين آخر، مشاجرة بسبب خلافات مالية و تعدى كلاهما على الآخر، حتى قام المتهم بإطلاق أعيرة نارية نحو المجني عليه وأسقطه قتيلا.