الجمعة 14 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب خلاف مالي.. حبس متهم قتل عاملا بالرصاص في العياط

متهم
متهم

قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الجمعة، حبس شخص لمدة 4 أيام لاتهامه بقتل عامل بإطلاق الرصاص تجاهه من سلاح ناري، بسبب خلاف مالي بين الطرفين في منطقة العياط بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض علي شخص قتل عاملا بطلقات نارية، بسبب مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف مالي  في منطقة العياط.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العياط من غرفة النجدة، يفيد بمقتل عامل في مشاجرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة عامل وبه إصابات بطلقات نارية.

وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه نشبت بينه وبين آخر، مشاجرة بسبب خلافات مالية  و تعدى كلاهما على الآخر، حتى قام المتهم بإطلاق أعيرة نارية نحو المجني عليه وأسقطه قتيلا. 

عامل الحشيش المخدر مخدرات قسم شرطة الأجهزة الأمنية رجال المباحث القبض على طلقات نارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

«ضرب وغرز».. تفاصيل «خناقة» ابنة عصام الحضري في الشيخ زايد

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

سماء صافية وطقس معتدل بالبحر الأحمر.. والأرصاد تحذر من الساعات المقبلة

«الصحة العالمية» توافق على عقارين لعلاج مرضى «كورونا»

القبض على فرد أمن بـ«كومباوند» ضرب ابنة عصام الحضرى فى الشيخ زايد

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 14-1-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «1-3»

إسراء شوقي

منتدى شرم الشيخ.. القوة الناعمة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

جماعات موالية لنتنياهو تدعو إلى «حرق إسرائيل» لإعادته للحكم

تجدد الصدامات بين قوات الأمن الإسرائيلية وبدو يحتجون على مشروع لتشجير أراضيهم

إسرائيل ترصد أول 20 حالة من المُتحور الفرعى المُنبثق عن أوميكرون