الجمعة 14 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2022.. وإجراءات السحب من ماكينات atm

صرف المرتبات
صرف المرتبات

موعد صرف مرتبات شهر يناير ٢٠٢٢ من الكلمات البحثية التي تحظى يوميا على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ إصدار الكتاب الدوري المنظم لعملية قبض رواتب الموظفين والعاملين بالهيكل الإداري للدولة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد الصرف المعتمدة و موعد صرف معاشات شهر فبراير المقبل.

موعد صرف مرتبات شهر يناير ٢٠٢٢

تستعد حاليا وزارة المالية لتحويل أموال الرواتب الشهرية لكافة المنافذ لصرف رواتب أكثر من 6 ملايين موظف في مختلف القطاعات ومحافظات الجمهورية، وذلك وفقا لجدول الصرف المعتمد الذي يتم وضعه بشكل ربع سنوي لتفادي التزاحم حول ماكينات الصرف الآلي للبنوك حيث تتم عملية الصرف خلال الفترة من (23 – 26) يناير فيما تم تخصيص الفترة من (28 – 29 ) لصرف رواتب المتخلفين عن الصرف في مواعيدهم المحددة.

يتم تقسم أيام الصرف وفقا لعدد الموظفين في الوزارة أو الهيئة الحكومية في جميع المحافظات ومدى توفير ماكينات الصرف الآلي للبنوك المتعاقد معها لصرف الرواتب في المحافظة.

موعد صرف معاشات شهر فبراير المقبل

تخصص الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الأسبوع الأول من كل شهر لصرف معاشات المتقاعدين عن العمل لبلوغ سن المعاش الـ60 عاما من كافة منافذ الصرف المعتمدة لدى الهيئة من ماكينات الصرف الآلي بموجب فيزا ميزا أو مكاتب الهيئة القومية للبريد أو بنوك القرى المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

ووفقا لقواعد صرف المعاشات فإن الأيام يتم توزيعها بحسب الشرائح المالية حيث تكون الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه والشريحة الثانية لأصحاب المعاشات الأقل من 2000 جنيه والشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه بحيث تمكن لكل شريحة الصرف خلال يومين لتفادي الزحام بين كبار السن.

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كيفية صرف الرواتب والمعاشات من ماكينات atm

يبحث الملايين من الموظفين عن كيفية صرف من ماكينات الصرف الآلي للبنوك atm وذلك خلال موعد صرف مرتبات شهر يناير ٢٠٢٢ حيث تتلخص الخطوات فيما يلي:-

  • إدخال الفيزا في ماكينة الصرف.
  • اختيار العملية المالية (سحب، إيداع، تحويل)
  • كتابة المبلغ الراغب في سحبه.
  • انتظار النقود والفيزا وكشف الحساب المختصر.

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موعد صرف مرتبات شهر يناير ٢٠٢٢ صرف مرتبات شهر يناير مرتبات شهر يناير شهر يناير ٢٠٢٢ يناير ٢٠٢٢ شهر يناير يناير وزارة المالية الموظفين

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