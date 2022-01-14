الجمعة 14 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية تطالب برحلات توعوية للطلاب الأفارقة فى مصر بأسعار مخفضة

النائبة رشا ابو شقرة
النائبة رشا ابو شقرة

تقدمت النائبة رشا أبوشقرة، أمين سر لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، بطلب إحاطة  إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى حكم المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، موجه إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار،  بشأن تنظيم رحلات توعوية للأماكن الأثرية للطلاب الأفارقة بالمدارس المصرية، لاطلاعهم على الحضارة المصرية العريقة.

وقالت أبو شقرة في طلب الإحاطة: إيمانًا منكم بترسيخ الهوية الوطنية وجذور الانتماء لتاريخ وأرض مصر بين الأطفال المصريين حتى نصنع منهم جيلًا واعيًا بتاريخ بلده متشبعًا بالثقافة المصرية والولاء للوطن، لذلك تقومون بعمل رحلات توعوية للأماكن الأثرية لطلاب المدارس لترسيخ هذه المبادئ لديهم".

وأوضحت أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن عدد الطلاب الأفارقة من أعمار مختلفة أطفال وشباب من الجنسين كبيرة جدًا، ويعيشون ويدرسون على أرض مصر.

وطالبت عضو مجلس النواب، بإدماج الطلاب الأفارقة في هذه الرحلات التوعوية لتدعيم أواصر الانتماء للثقافة والهوية المصرية، لافتة بأن اللجنة البرلمانية أوصت بضرورة أن يكون هناك بروتوكولًا للتعاون بين وزارتي التربية والتعليم - والتعليم الفني، والسياحة والآثار لتنظيم مثل هذه الرحلات التوعوية للطلاب الأفارقة في مصر، على أن تقوم وزارة السياحة والآثار بإعطاء تذاكر بأسعار مخفضة لهؤلاء الطلاب، والذين يمثلون القوة الناعمة للقاهرة وسفراء لها بالخارج ليحكوا عن الثقافة والتاريخ المصري العريق. 

رشا أبو شقرة مين سر لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب طلب إحاطة المستشار حنفي الجبالي وزير السياحة والآثار

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