سماء صافية وطقس معتدل بالبحر الأحمر.. والأرصاد تحذر من الساعات المقبلة

تشهد مدن محافظة البحر الأحمر المختلفة، اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار الملحوظ بحالة الطقس، وعدم وجود غيوم وسحب، بجانب استقرار نشاط وسرعة الرياح، وانتظام الرحلات البحرية والسياحية بمدينتي الغردقة ومرسى علم، مع إعلان محافظة البحر الأحمر أنه من المحتمل وجود تغيرات في حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك طبقًا للإشارة الواردة من مركز التنبؤات وهيئة الأرصاد، حيث تشهد مدينة الغردقة استقرارًا كبيرًا في حالة الطقس وسطوع الشمس بكل المناطق والأنحاء، إلى جانب استقرار حركة الرحلات البحرية وخروج اللنشات والمراكب السياحية بالسياح إلى الجزر المختلفة دون أي تأثير مع انتظام حركة الطقس.

فيما تشهد موانئ البحر الأحمر انتظامًا في حركة الصادرات والواردات على أرصفة موانئها دون أي تأثيرات بحالة الطقس.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور رصدتها الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء شديدة البرودة خلال 72 ساعة قادمة، حيث انخفاض في درجات الحرارة على كل الأنحاء ليسود طقس بارد نهارًا على شمال البلاد، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 16 درجة وتصل إلى 8 درجات ليلًا ليكون الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر شديد البرودة، كما تبقى فرص الأمطار قائمة على السواحل الشمالية الشرقية والغريبة وشمال الدلتا.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، طقسًا باردًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلًا للبرودة على شمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كل الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة من المحتمل أن يشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والوجه البحرى، مع وجود فرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.