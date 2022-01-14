القبض على فرد أمن بـ«كومباوند» ضرب ابنة عصام الحضرى فى الشيخ زايد

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، اليوم الجمعة، القبض على فرد أمن خاص داخل "كومباوند" سكني بالشيخ زايد، لاتهامه بضرب ابنة حارس المرمى السابق عصام الحضري، وإصابتها وصديقيها بسبب الخلاف على أماكن ركن السيارات الخاصة بهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل "كومباوند" سكني بالشيخ زايد، و بإجراء التحريات تبين أن فرد أمن تشاجر مع شدوى ابنة حارس المرمى السابق عصام الحضري وصديقيها، بسبب الخلاف على أماكن ركن السيارات الخاصة بهم أمام كافيه بـ"الكومباوند"، مما أسفر عن إصابتهم وحدوث تلفيات بالسيارات الخاصة بهم.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحُرر محضرً بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.