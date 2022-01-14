الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشيوخ الأمريكى يرفض مشروع قرار لفرض عقوبات ضد السيل الشمالى 2

الكونجرس
الكونجرس

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون عقوبات ضد "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا، رفعه السيناتور الجمهوري تيد كروز.

ولم يحصل المشروع على الـ 60 صوتا الضرورية لإقرار مشروع القانون.

 

وكان تيد كروز يقترح فرض العقوبات على المشروع خلال 15 يوما بعد إطلاق عمله. وكان المشروع ينص أيضا على إمكانية التصويت عليه للمرة الثانية في حال عدم توقيع الرئيس جو بايدن عليه.

 

وكانت الإدارة الأمريكية قد عارضت مشروع القانون، وأعربت عن مخاوف من أن تلك العقوبات قد تقوض وحدة الحلفاء الأوروبيين.

 

وتجدر الإشارة إلى أن "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، تم إتمام بناؤه في سبتمبر الماضي، وهو الآن بانتظار انتهاء إجراءات السلطات الألمانية القانونية لبدء تشغيله.

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