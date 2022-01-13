إصلاح خط طرد صرف صحي 800 ملي بسوهاج

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والعضو المنتدب، أنه تم الانتهاء من إصلاح خط طرد صرف صحي قطر ٨٠٠ ملي، والذي يخدم مدينة سوهاج، وقرى تونس والشيخ مكرم والصلعا، والذي تعرض للكسر بمنطقة نجع العرايا صباح اليوم.

وأشار المهندس محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحي، أن الإصلاح استغرق 12 ساعة، وأنه لم تتوقف محطات مياه الشرب عن ضخ مياهها للمواطنين ولم تتأثر خدمات الشركة المقدمة للمواطنين.

وكان اللواء محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، قد وجه مديري الفروع ورؤساء الشبكات بقاعة التدريب بالشركة، برفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقعة بداية من اليوم الخميس 13 يناير 2022 إلى الثلاثاء 18 يناير بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وشدد «نشأت» على جميع رؤساء الفروع ومديري الشبكات بالتواجد في مواقعهم، وتمركز سيارات شفط المياه وفقا لخطة الانتشار، خاصة في الأنفاق وأسفل الكباري والطرق الرئيسية، ومتابعة أعمال الصيانة وتطهير مخرات السيول والتنسيق مع الوحدات المحلية بالمحافظة، والتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءة المعدات المعنية والتأكد من جاهزيتها ووضع جميع المعدات في حالة تأهب قصوى للتعامل مع أي أمطار غير متوقعة.

فيما نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، ورشة عمل آليات تنفيذ خطط مأمونية تداول الصرف الصحي بالغربية متضمنة محطة قطور ومحطة السنطة، بمشاركة الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر الفيديو كونفرانس.

وحسب بيان للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الأم، أكد الدكتور صلاح بيومي أهمية الورشة للخروج بنتائج إيجابية وحلول تطبيقية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، في إطار تكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتقديم خدمة متميزة للمواطنين.