أصدر المهندس رجب سالمان رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، تعليمات مشددة بغلق وتشميع كافة الوحدات والبدرومات المخالفة لشروط التخصيص بمختلف أنحاء المدينة.

كما كلف رجب سالمان إدارات التنمية والأمن وشرطة التعمير بتدشين حملة وبالتنسيق مع شركة توزيع كهرباء البحيرة بتنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عداد الكهرباء لـ 9 ورش صناعية بالمنطقة الصناعية الرابعة لمراسلتهم أنشطة صناعية «ورشة رخام، ورشة خراطة، تشكيل معادن، تصنيع بلاستيك، ورشة ميكانيكا، تصنيع رخام، ورشة أخشاب» دون استخراج رخصة تشغيل من الجهاز.



وأوضح رئيس جهاز مدينة السادات، أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع عدد 3 بدرومات أسفل قطع صناعية بالمنطقة الصناعية الرابعة والمنطقة الصناعية الخامسة لاستخدامها بأنشطة صناعية بالمخالفة لشروط التعاقد والغرض من التخصيص.

وشدد رجب سالمان على جميع الإدارات بالمتابعة الدورية لضبط المخالفات بالمدينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

كما تم ضبط ومصادرة ٧ تروسيكلات للباعة الجائلين وعربيتي فول واستندات حديد.