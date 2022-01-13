الخميس 13 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الليالى العمياء».. رواية جديدة لـ مصطفى سليم

مصطفى سليم
مصطفى سليم

صدر حديثا عن منشورات الربيع رواية "الليالي العمياء" للكاتب مصطفى سليم، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 والذي تنطلق فعالياته في الفترة من 26 يناير الجاري وحتى 7 فبراير المقبل.

وتسجل الرواية عددا من الأزمات النفسية لدى البطل ليغوص عبرها بين العام والخاص، وسط إصابة زوجته بسرطان الثدي، لتنقلب حياته رأساً على عقب أثناء دعمه لها، بينما يرمم ذاته المتناثرة بين عوالم متعددة- وفقا للكاتب.

وقال مصطفى سليم في تصريح لـ"الدستور": "تتخذ الرواية من الذاكرة تيمة فنية إذ تنتمي إلى تيار الكتابة النفسية، وسعيت أن أقدمها عبر بناء هندسي في طبقات وعي البطل (راغب درويش)، تتأرجح بين الهلاوس والضلالات والواقع والعقل الباطن، لذا يأخذنا البطل الذي يعمل صحفيا، في رحلة بين ثلاثة عوالم يعيش فيها في محاولة لاكتشاف أي عالم منها هو الحقيقي؟ عبر أزمة نفسية وسط ظروف أسرية عاصفة تمر به".

وأضاف: "تسعى (الليالي العمياء) ومن خلال مناخ نفسي مركب يخيم على أبطال الرواية، إلى تقديم فهم منطقي لمعنى الذات وما يجتاحها من أحاسيس وأفكار وأسئلة وأحزان وأوجاع، وتحاول الرواية بدورها تقديم تشريح سردي لها، يفجر دوامات ثقيلة من الحيرة والقلق، تجيب عنها الأحداث حينا، وتترك أخرى مفتوحة على جميع الاحتمالات والخيارات لتتحول بدورها إلى حالة وجودية مربكة محفوفة بالغموض". 

واختتم تصريحه قائلا: "في العموم تناقش الرواية أحداثا عن الوحدة، والعزلة، وسرطان الثدي، ودوائر القهر التي يعيش فيها المجتمع، لتكشف جانبا اجتماعيا مثيرا عبر ظواهر التقطها الراوي من جنبات وصخب شوارع القاهرة".

يذكر أن مصطفى سليم حصل على الدكتوراه في النقد الأدبي الحديث، وفازت روايته "سفر المرايا" بجائزة دبي الثقافية فرع الرواية عام 2013، وله مجموعة قصصية تنتمي أيضا لتيار الكتابة النفسية عنوانها "نفق سري" صدرت في 2020، وكتابان نقديان هما "السلطة والحرية بنية السرد في سداسية إبراهيم الكوني"، و"المناظرة والحجاج" عام 2019.

غلاف الليالي العمياء
غلاف الليالي العمياء
مصطفي سليم الليالي العمياء منشورات الربيع صدر حديثا معرض القاهرة الدولي الدولي للكتاب

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