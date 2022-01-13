الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المجر: توفير جرعة رابعة من لقاحات «كورونا» للراغبين فى تلقيها

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال جيرجيلي جولياس، رئيس مكتب رئيس الوزراء المجري، إنه يتم توفير جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للأشخاص الذين يطلبونها، بعد استشارة الطبيب.
وأضاف جولياس- خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، وفقًا لصحيفة (هانجاري توداي) المجرية: "يمكن لأي شخص الحصول على جرعة رابعة بناء على استشارة طبيب، وسيتم نشر المرسوم الحكومي بهذا الشأن".
وأوضح أن عدد الإصابات اليومية الجديدة من المحتمل أن يصل لأعلى مستوياته على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الحكومة المجرية لا تتوقع زيادة مماثلة في حالات العلاج بالمستشفيات أو الوفيات.
ولفت إلى أن الحكومة قررت أيضًا تقليص فترة الحجر الصحي المطلوبة إلى 7 أيام بدلًا من 10 أيام، مضيفًا أنه يمكن للأشخاص مغادرة الحجر الصحي بعد 5 أيام مع إجراء الاختبار السلبي لكورونا.
وسجلت المجر، اليوم، ارتفاعًا في الحصيلة اليومية للإصابات مقابل حصيلة أمس، إذ سجلت وزارة الصحة اليوم 9 آلاف و216 إصابة جديدة مقابل 7 آلاف و883 حالة تم تسجيلها أمس الأربعاء، لكن أعداد المرضى الذين يتلقون علاجًا بالمستشفيات قد انخفض.

بودابست لقاحات كورونا الوزراء المجري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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