الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحبس سنة لخادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة بالبساتين

حبس خادمة
حبس خادمة

قضت محكمة جنح البساتين، اليوم الخميس، بحبس خادمة، لمدة سنة لاتهامها بسرقة كمية من المشغولات الذهبية من شقة سكنية في البساتين بمحافظة القاهرة.

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة البساتين من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، يفيد فيه باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل الشقة محل سكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

- نتائج التحريات 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة خادمة المجني عليه، مقيمة بمحافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطها، وبمواجهتها بالتحريات أيدتها واعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشادها بمسكنها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمها بالسرقة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

محكمة جنح البساتين المشغولات الذهبية شقة قسم شرطة البساتين ارتكاب الواقعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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