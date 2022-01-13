ضحية محاولة الاغتصاب بالمحلة تروي تفاصيل الجريمة: بلطجي هددني بذبح طفلي

كشفت تحقيقات نيابة ثان المحلة، اليوم الخميس، التفاصيل الكاملة في محاولة بلطجي اغتصاب سيدة والشروع في ذبح طفلها عقب اقتحام منزلها مما تسبب في إصابتها وطفلها الصغير بإصابات بالغة.

وروت المجني عليها في تحقيقات النيابة تفاصيل الواقعة حيث قالت: "بلطجي حاول ذبح ابني واغتصابي وقالي خسارة في جوزك"، وقالت ضحية المحلة خلال 5 ساعات من التحقيقات: "المتهم استخبى ورا باب شقة الأطفال وأعطاني حقنة مخدرة بمجرد دخولي شقتي وبرفقتي طفلي الصغير، وراودني عشان يغتصبني ودافعت عن نفسي رغم ضعفي وسقوطي أرضًا، حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالم".

وكشفت الزوجة: "المتهم شرع في تعريتي أنا وطفلي وهدد بذبحه وإلقائه من أعلى سطح شقتي السكنية، وخفت إنه يقتل جوزي ساعة عودته للبيت فجرًا من شغله.. ربنا ينتقم منه طعنني بالمفك والسكين في رأسي ومزق رأس ابني أمام عيني".

وجددت نيابة ثان المحلة بإشراف المستشار المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامه اقتحام منزل سيدة ومحاولة هتك عرضها بالقوة، مما تسبب في إصابتها وطفلها الصغير بإصابات بالغة.