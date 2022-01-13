الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تُحذر الولايات المتحدة من فرض عقوبات على الرئيس بوتين

بوتين
بوتين

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (كرملين)، دميتري بيسكوف، إن بلاده تنظر إلى العقوبات الأمريكية الجديدة المحتملة على أنها "أمر سلبي" بالنسبة لها، مشيرًا إلى أنها لا تسهم في خلق أجواء بناءة في المفاوضات بشأن الضمانات الأمنية.
وأشار بيسكوف، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إلى أن "هذه العقوبات أمر سلبي بالنسبة لنا، ولا تسهم في البحث عن حلول مقبولة للطرفين، فهي لا تساهم في تشكيل أجواء بناءة أثناء استمرار المفاوضات الثلاثية".
وأضاف: "نحن، بالطبع، نعتبر ظهور مثل هذه الوثائق والتصريحات أمرًا سلبيًا للغاية، خاصة على خلفية سلسلة المفاوضات الجارية، حتى وإن كانت غير ناجحة، ولكنها مفاوضات"، مشيرًا إلى أن ظهور هذه التصريحات والمقترحات بفرض العقوبات في توقيت إجراء المفاوضات يعد محاولة للضغط على بلادنا ويعتبر أمرًا لا معنى له.
وشدد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، على أن فرض عقوبات ضد الرئيس فلاديمير بوتين سيكون تصرفًا يتجاوز كل الحدود، محذرًا من أن هذا سيعتبر بمثابة قطع العلاقات.
يُذكر أنه صدر عن الكونجرس الأمريكي في وقت سابق تشريع يقضي بفرض عقوبات على كبار المسئولين الروس، وفي مقدمتهم الرئيس فلاديمير بوتين، إذا قررت موسكو غزو أوكرانيا.

موسكو روسيا عقوبات أمريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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