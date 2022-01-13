محافظ أسوان يتابع إنشاء موقف جديد بنصر النوبة بتكلفة 1.9 مليون جنيه

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أعمال تنفيذ مشروع إنشاء موقف عمومي للسيارات خارج الكتلة السكنية لمدينة نصر النوبة خلف عمارات الإسكان الاجتماعى.

وجاء ذلك في إطار جهود المحافظة للقضاء على المواقف العشوائية وإنشاء وتطوير مواقف السرفيس الحضارية.

ومن جانبه صرح صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، بأن موقف السرفيس الجديد تصل تكلفته إلى 1.9 مليون جنيه، ويشمل تنفيذ أعمال رصف للطريق الخارجى الموازى للموقف بطول 1 كم بتكلفة 1.5 مليون جنيه وذلك كمرحلة أولى.

وأشار إلى أهمية الموقف العمومى ودوره فى تخفيف التكدس والازدحام المروري، بالإضافة إلى استيعاب حركة سير جرارات القصب وسيارت النقل الثقيل مع تفريغ المدينة من سيارات الأجرة بمختلف خطوط السير.

وأوضح صابر حسين بأن الموقف يقع على مساحة 2000 م2 ويستوعب من 50 إلى 60 سيارة ومركبة مختلفة وهو مجهز بمنطقة خدمات تشمل بوفيه ودورات مياه للرجال والسيدات، ومن المقرر الانتهاء من إنشائه خلال أسبوع.

جدير بالذكر أن من جهة أخرى واصلت الأجهزة المعنية بالوحدات المحلية بمحافظة أسوان جهودها وأنشطتها الهادفة لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والذى يتابع بشكل لحظى هذه الجهود ، ويكلف بتكثيفها على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية بما يصب فى مصلحة المواطن الأسوانى.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو باستكمال تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية المتمثلة فى التطوير والتجميل وإعادة رصف طرق وشوارع الطويسة ومجلس المدينة والوسطانى وجاه الرسول والغابة ، بالإضافة إلى طريق الجبانة الجديدة ببنبان بأطوال 3.8 كم وبتكلفة 5.7 مليون جنيه حيث تم التشديد على المقاولين المسئولين عن تنفيذ الأعمال بسرعة الإنتهاء منها سواء رصف أو تطوير وتجميل طبقاً للبرامج الزمنية المقررة، مع سرعة تلافى الملاحظات التى تم رصدها لضمان الجودة فى الأعمال المنفذة.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية على أراضى أملاك الدولة من التعديات على مساحة 240 م2 بقرية قورتة ثان.