الخميس 13 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«سياحة النواب» توجيهات الرئيس بشأن العلمين الجديدة تجعلها قبلة للسياحة

النائبة نورا على
النائبة نورا على

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بشأن تنفيذ مشروعات سياحية واستثمارية بمدينة العلمين الجديدة هامة للغاية ونقلة كبيرة في قطاع السياحة من أجل خلق مقاصد سياحية جديدة بمدينة العلمين التي تعد من المدن السياحية الواعدة وسوف تجعلها مقصدًا سياحيًا يجذب السياح المصريين والأجانب خاصة بعد الإنجازات المبهرة والمشروعات التنموية العملاقة التي نفذتها الدولة على أرض العلمين في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة ، والتنمية والعمران والإسكان والمدن الذكية والبنية التحتية تلك المدينة المتكاملة التي بها كافة الخدمات .

وأضافت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ، أنه منذ قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشين مدينة العلمين الجديدة شهدت المدينة تنمية عمرانية لا تتوقف لكى يصبح الحلم حقيقة وتتحول مدينة العلمين إلى قبلة للسياحة ومزاراً مميزاً ، وينعكس ذلك بقوة في انتعاش الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ، وكذلك تنويع مفردات الجذب السياحي، وتوفير فرص عمل مستدامة، وضخ مزيد من العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصرى .

وأشادت رئيس لجنة السياحة بالنواب بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية تجاه القطاع الخاص وتذليل كافة العقبات أمامه وتوفير كل سبل الدعم من أجل تمكينه وتعظيم الشراكة مع المستثمرين السياحيين في مدينة العلمين الجديدة، وتصور لإقامة مناطق فندقية عالمية، واخري للتطوير العقارى ، مشيدة بما جاء خلال اجتماع دولة رئيس مجلس الوزراء أن هدف الدولة الحالي هو تولي القطاع الخاص قيادة قطاع السياحة، والعمل علي تذليل العقبات وتوفير كل سبل الدعم من أجل تمكينه للقيام بهذا الدور، لافتا إلي أن استغلال الفرص السياحية الواعدة في مصر يعود بالنفع علي الجانبين، حيث سيحقق للدولة اهدافها التنموية، ويحقق للقطاع الخاص العوائد الاستثمارية المرجوة منه .

رئيس لجنة السياحة والطيران مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات سياحية واستثمارية مدينة العلمين الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

الأكثر قراءة

وزير الرياضة يكشف حقيقة إقالة كيروش بعد السقوط أمام نيجيريا

منخفض جوي قطبي يضرب البلاد.. و«الأرصاد» توجه عدة نصائح للمواطنين

«قرص مجهول».. خالد منتصر يكشف دليل وفاة وائل الابراشى بـ«خطأ طبى» (مستندات)

سعر صرف الدولار فى البنوك المصرية اليوم الخميس 13-1-2022

أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد توضح طقس الـ72 ساعة المقبلة

طلب 5 ملايين جنيه.. اعترافات المتهم الرئيسى بقضية رشوة وزارة الصحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وسكان النقب لوقف أعمال التجريف

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحارب الوجود العربى الفلسطينى فى النقب

«فلسطين النيابية» تؤكد مواصلة عملها لعقد مؤتمر دولي لدعم «الأونروا»