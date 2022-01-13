الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية «الفتاة القاصر»

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة استئناف القاهرة، اليوم، محاكمة سيدة وعامل، لقيامهما باستغلال فتاة قاصر وتحريضها على ممارسة الرذيلة بدون تمييز.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهمة الاتجار بالبشر واستغلال فتاة قاصر للعمل، في الأعمال المنافية للآداب، حملت القضية رقم 13123 لسنة 2021 جنايات البساتين والمقيدة برقم 1744 لسنة 2021.

وجاء في قرار الإحالة، أن النيابة العامة تتهم "هـ. س"، ۳۳ سنة، عاملة، و"ف. س"، عامل، لأنه في شهر يونيو 2021 بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، المتهمان الأول والثاني، ارتكبا جريمة إتجار بالبشر بأن تعاملا في شخص المجني عليها "س.ج" بأن استقبلتها المتهمة الأول بمكان حدوث الواقعة عقب إيهامها بتوفير فرصة عمل بالمخالفة لنواياها الشيطانية، وقصدها الحقيقي  باستغلالها في أعمال الدعارة والاستغلال الجنسي بأن اصطحبتها رفقة المتهم الثاني لراغب المتعة لتسهيل ممارسة الدعارة معه مقابل تحصلها على مقابل نقدي حال كون المجني عليها طفلة لم تتجاوز الثماني عشر سنة ميلادي

اتجار بالبشر ممارسة الرذيلة ممارسة الدعارة محكمة استئناف القاهرة محافظة القاهرة

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