قنصل السعودية يلتقى بوكيل أوقاف الإسكندرية للتأكيد على ترابط البلدين

استقبل القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية، السفير مزيد بن محمد الهويشان، الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، لتهنئته بثقة وزير الأوقاف، وتكليفه مديرًا لمديرية أوقاف الإسكندرية، حيث تناول الحديث دور البلدين الشقيقتين في إبراز الصورة الحقيقة للإسلام.

وأشاد قنصل السعودية بجهود وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة، من أجل إظهار الصورة الحقيقة للدين الإسلامي وإزالة ماحاول الأعداء إلصاقه بالإسلام، والإسلام منه براء مثمنا الدور الذى تبذله وزارة الاوقاف من خلال محاور عديدة وكوادر دعوية انتقاها الوزير لتكون رموز دينية تتحمل مسؤلية الدفاع عن الدين من خلال مايتحلى به الدين الإسلامى من دعوته للحب والمودة والسماحة وحفظ النفس البشرية وإعمار الكون.

وأكد القنصل العام أنه سعيد وفخور بعمله فى جمهورية مصر العربية وأنه يشعر أنه بين إخوانه وفى وطنه وبلده الثانى مصر، مؤكدًا أن العلاقة التى تربط بين البلدين من قديم الأزل وسنظل معا نتبادل ونتعايش هذا الحب حتى آخر العمر فى ظل القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين.وقد وجه الشيخ سلامة الشكر للسفير على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة.

على صعيد آخر التقى الشيخ سلامة عبدالرازق أئمة أوقاف غرب من خلال الجولات واللقاءات التى أعلن عنها منذ توليه المسؤلية بأوقاف الأسكندرية مبينا للأئمة دورهم الحقيقي الهام في شرح وتبصير الناس بوسطية المنهج الإسلامي، ومطالبا الأئمة بمزيد من القراءة والإطلاع واستخدام وسائل التواصل الحديثة، مؤكدًا بأن صفحة الإمام على مواقع التواصل جزء من شخصيته وهي في حكم منبره من حيث ما ينشر عليها.

وأناب وكيل الوزارة الشيخ هاشم الفقي مدير الدعوة بإهداء مجموعات من الإصدار الثاني لسلسلة (رؤية) للفكر المستنير، من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة، للدكتور علاء العريان الوكيل الثقافي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية نائبًا عن رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية ، والدكتور إبراهيم الجمل مدير عام منطقة وعظ الإسكندرية.

وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير ، وتحصين عقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المتطرفة، وضمن خطة التعاون المشترك بين وزارات: الأوقاف، والثقافة، والأزهر الشريف.