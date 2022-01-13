الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

كواليس تصوير مسلسل محمد رمضان الجديد «المشوار» (صور)

محمد رمضان من كواليس
محمد رمضان من كواليس مسلسل المشوار

يواصل النجم محمد رمضان تصوير مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد الذي يحمل اسم "المشوار" والمقرر عرضه خلال المارثون الرمضاني المقبل 2022.

 

ونشر محمد رمضان صور جديدة من داخل كواليس تصوير مسلسل "المشوار" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق عليها قائلا: “باقي ٨٠ يوماً على المشوار للمخرج محمد ياسين والكاتب محمد فريد.. رمضان يجمعنا”.

 

وأختتم محمد رمضان المنشور بهاش تاج جملته الشهيرة: “#ثقة_في_الله_نجاح”.

 

أبطال وصناع مسلسل المشوار

ويشارك في مسلسل "المشوار" بجانب النجم محمد رمضان كل من: 

  • النجمة دينا الشربيني.
  • الفنان بيومى فؤاد.
  • وجار التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.
  • والعمل من تأليف محمد فريد.
  • إخراج محمد ياسين.
  • إنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر

ويشهد مسلسل "المشوار" التعاون الأول بين النجم محمد رمضان والمخرج محمد ياسين، بينما يلتقي رمضان مع دينا الشربينى للمرة الثانية حيث شاركا من قبل في بطولة الفيلم السنيمائي "جواب اعتقال" والذي طرح بدور العرض السينمائي في عام 2017.

 

 

وشارك النجم محمد رمضان في المارثون الرمضاني بمسلسل "موسى" والذي شهد نجاحا وردود أفعال كبيرة في مصر والوطن العربي وشارك في بطولته كل:

  • الفنانة سمية الخشاب
  • عبير صبرى
  •  رياض الخولى 
  • سيد رجب
  •  صبرى فواز
  • منذر رياحنة
  • هبة مجدى
  • فريدة سيف النصر
  • عارفة عبدالرسول
  • أمير صلاح الدين
  • ضياء عبدالخالق
  • من تأليف ناصر عبد الرحمن
  •  وإخراج محمد سلامة
  •  وإنتاج شركة سينرجي

 

وطرح الفنان محمد رمضان الأيام الماضية أحدث أعماله الغنائية على طريقة الفيديو كليب بعنوان "متعودة" والذي تعاون فيها  مع مغني الراب الجزائري سولكينج  وهي مستوحاة من جملة شهيرة للفنان عادل إمام في مسرحية "شاهد ماشفش حاجة"، وحققت الأغنية نجاحا جماهيريا ونسب مشاهدة عالية على مستوى جمهورية مصر العربية والجزائر والوطن العربي ووصلت نسبة مشاهدة الأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” إلى أكثر من 4 ملايين و400 ألف مشاهدة.

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