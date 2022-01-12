دراسة أمريكية : النوم الجيد قد يساعد فى تذكر الوجوه والأسماء

أفادت دراسة طبية حديثة إلى أن تحسين وظيفة تذكر الأسماء والوجوه قد تأتى بالحصول على قسط وافى من النوم .

وأوضح الباحثون فى كلية الطب جامعة "واشنطن" ، فى سياق النتائج المتوصل إليها ، نشرت فى عدد يناير من مجلة "علوم التعلم" الطبية ، أن النوم الجيد ساهم بصورة كبيرة فى تحسين آلية تذكر الوجوه والأسماء بين الأشخاص الذين خضعوا للدراسة ، حيث ساهم بصورة مباشرة فى تنشيط ذكريات إرتباطات المكتسبة حديثا بين الوجه والإسم ، وذلك بإستخدام صوت مسجل مسبقا أثناء النوم ، مع إستمرار النوم العميق دون إنقطاع .

وقد أظهرت البيانات أن أولئك الذين تمكنوا من النوم لساعات متواصلة ، وسمعوا تسجيلات لأسماء أشخاص، بلغ متوسط عدد الأسماء التى قاموا بتذكرها عند عرض صور أشخاص عليهم ، نحو 1,5 إسما أكثر من أولئك الذين لم يتمتعوا بقسط وافى من النوم العميق عند سماع هذة التسجيلات .. وأضافوا ، أنه من بين المشاركين في الدراسة الذين يعانون من اضطراب النوم بناءً على قراءات مخطط كهربية الدماغ ، فإن إعادة تنشيط الذاكرة أثناء النوم لم يساعد ، وربما كان له تأثير سلبي.

ووفقًا للباحثين ، يسجل مخطط كهربية الدماغ النشاط الكهربائي في الدماغ من خلال أقطاب كهربائية موضوعة على فروة الرأس .. وقال "ناثان وايتمور"، الباحث المشارك فى الدراسة : " نحن نعلم بالفعل أن بعض اضطرابات النوم مثل انقطاع النفس يمكن أن تضعف الذاكرة".. وأضاف :" يشير بحثنا إلى تفسير محتمل لهذا: الانقطاعات المتكررة للنوم في الليل قد تؤدي إلى تدهور الذاكرة".