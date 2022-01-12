ضبط 126 كرتونة من الإمفيتامين المخدر بميناء الإسكندرية

أحبط رجال الجمارك بالإدارة العامة في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الإمفيتامين المخدرة التى يتم استخدامها فى صناعة الكبتاجون والشابو والكريستال ماس، وغيرها من المخدرات.

بدأت الواقعة بورود إخطار من إدارة الفحص بالأشعة والإدارة العامة للحركة ونقاط الفحص والمعاينة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع مكافحة التهرب الجمركى والأمن الجمركي بالاشتباه في مشمول البيان الجمركي 11121 لسنة 2022 باسم شركة ا. للاستيراد والتصدير، حاوية رقم 5440038 وارد سوريا والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن أغذية متنوعة ولوازم حلويات بعدد 1625 كرتونة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإذن النيابة وتشكلت لجنة مشتركة لتنفيذ الإخبارية من العميد سلامة عفيفي والعقيد مصطفى نصر رئيس فرع مكافحة المخدرات بالميناء، والعقيد أحمد مهران والدكتور وجيه لطفي مدير جمرك الحاويات وعلاء كامل مدير الإدارة، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 126 كرتونة بوزن إجمالي 620 كيلو جراما من مادة (الإمفيتامين)، وهى المادة الخام المخدرة مخبأة داخل كراتين مرقوم (بودرة كريم شانتيه) التى يتم استخدامها كمادة خام لتصنيع المخدرات التخليقية، جرت أعمال الكشف والمعاينة والتحليل الوقتي للمادة بواسطة التعاون المثمر بين رجال الجمارك والإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وإبلاغ السلطات المختصة.