إخماد حريق في مصنع للكتان بمدينة السادات

نجحت قوات الحماية المدنية في المنوفية، منذ قليل، في إخماد حريق نشب في أحد مصانع الكتان بمدينة السادات، دون أي إصابات بشرية.

تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية إخطارا من إدارة شرطة النجدة باندلاع حريق بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق وتم الدفع بسيارتين من مرفق إسعاف المنوفية.

وتبين اندلاع حريق بأحد مصانع إنتاج الكتان ملك بالمنطقة الصناعية وتمكنت سيارات الحماية المدنية والمطافئ من إخماد الحريق واحتواء ألسنة النيران.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.