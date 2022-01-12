الأربعاء 12 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق في مصنع للكتان بمدينة السادات

حريق مصنع الكتان
حريق مصنع الكتان

نجحت قوات الحماية المدنية في المنوفية، منذ قليل، في إخماد حريق نشب في أحد مصانع الكتان بمدينة السادات، دون أي إصابات بشرية.

تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية إخطارا من إدارة شرطة النجدة باندلاع حريق بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق وتم الدفع بسيارتين من مرفق إسعاف المنوفية.

وتبين اندلاع حريق بأحد مصانع إنتاج الكتان ملك بالمنطقة الصناعية وتمكنت سيارات الحماية المدنية والمطافئ من إخماد الحريق واحتواء ألسنة النيران.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

الحماية المدنية شرطة النجدة مدينة السادات المنطقة الصناعية النيابة العامة خسائر بشرية قوات الحماية المدنية اندلاع حريق أمن المنوفية

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

الأكثر قراءة

تحذير من موجة كورونا الخامسة.. «الصحة» تحدد موعد بدايتها

إصابة الفنان إدوارد بفيروس كورونا المستجد

«قرص مجهول».. خالد منتصر يكشف دليل وفاة وائل الابراشى بـ«خطأ طبى» (مستندات)

طقس اليوم و72 ساعة المقبلة.. انخفاض الحرارة وسقوط أمطار على مناطق الصعيد

بالمستندات.. قرار إحالة المتهمين فى قضية «رشوة وزارة الصحة»

بث مباشر.. حضور شعبى كبير فى عزاء المستشارة تهانى الجبالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

إبراهيم داود

متاهة علاء خالد

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية: غياب المساءلة القانونية الدولية شجع إسرائيل على مواصلة جرائمها

مطالبات بالضغط على هولندا للتراجع عن قرارها بوقف تمويل مؤسسة فلسطينية

إسرائيل على صفيح ساخن بسبب أعمال التجريف فى «النقب»