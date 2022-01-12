«عبدالكريم آدم» يتقدم بأوراق ترشحه لخوض انتخابات نقابة المهندسين

تقدم المهندس عبدالكريم آدم، أمين الصندوق المساعد السابق بنقابة المهندسين، اليوم الأربعاء، بأوراق ترشحه لخوض انتخابات مجلس نقابة المهندسين على مقعد مجلس شعبة مدني ومقعد عضو مكمل مدني.

وقال "آدم" إنه يترشح على قائمة المهندس طارق النبراوي، والتي تضم مجموعة متميزة من الكوادر النقابية، التي أسهمت في العمل النقابي في الفترات السابقة، والتي تصدت للأداء غير الجيد للمجلس الحالي في العديد من القضايا أبرزها مستشفى بدر، والعديد من الشؤون النقابية.

وقال آدم، في تصريحات خاصة، إن ملف التدريب على رأس أولوياته لثقل المهارات أبناء المهنة، مؤكدًا أن لديه الكثير من المقترحات فيما يخص ملف التوظيف.

المهندس عبدالكريم آدم، حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة عين شمس، وهو صاحب ومدير شركة مقاولات قطاع خاص، حاصل على دبلومة من الجامعة الأمريكية في إدارة الأعمال للمهندسين PRMG عام 2010، عضو المجلس الأعلى للنقابة من 2014 لـ2016، وأمين الصندوق المساعد من 2016 حتى 2018

ترأس وشارك في العديد من اللجان النقابية، ومنها الإسكان وإفريقيا والرحلات والوعي الأثري وغيرهم، كما شارك في العديد من اللجان ذات الصلة بالقضايا الهندسية التي حدثت بالمجتمع، ومنها لجنة دراسة آثار انهيار صخرة الدويقة، وعلاج آثار سيول رأس غارب وانفجار مبنى القنصلية الإيطالية وجراج روكسي وتأثيره على العمارات المجاورة.